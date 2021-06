Malore Eriksen, sospiro di sollievo: “Christian sta bene, è fuori pericolo”

Ecco cosa è successo

Grande paura in quel di Copenaghen. Sul finire del primo tempo della partita tra Danimarca e Finlandia, il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen si è accasciato al suolo da solo. Situazione apparsa grave fin dal primo momento, che ha richiamato subito l'intervento dalla panchina dello staff medico danese, che ha eseguito il massaggio cardiaco con il defibrillatore al ragazzo, coperto dai compagni per non permettere alle telecamere di riprendere la scena. Uscito in barella, la partita è stata interrotta e si attendono ora novità. Ovviamente la gara è stata sospesa dalla Uefa per "emergenza medica".