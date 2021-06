Morata: “Minacce e critiche? A fine Europeo parlerò, sono arrivato al limite”

L'attaccante della Juventus ha parlato

Alvaro Morata è uno dei giocatori più chiacchierati dell'Europeo attualmente in corso. L'attaccante bianconero, contestato pesantemente dai tifosi spagnoli, si è trovato al centro di vicende non esattamente piacevoli. Di questo e del cammino della Spagna a Euro 2020 Morata ha parlato ai microfoni di Deportes Cuatro: "Abbiamo appena recuperato dalla trasferta. Abbiamo approfittato della mattinata per riposare e siamo a pieno regime. Alla fine della partita dobbiamo usare parecchio ghiaccio per fare in modo che i colpi si sentano il meno possibile. Siamo fortunati, abbiamo medici e fisioterapisti che sono dei veri geni. Voglio rivedere la partita con la Croazia insieme a tutta la squadra per migliorare e vedere cosa possiamo fare. È stata una buona prestazione, ma dobbiamo correggere molte cose. Abbiamo avuto la partita dalla nostra parte in due momenti e non può succedere che ci rimontino così facilmente. Il gol? Non so né come né perché, ma sapevo che il difensore non arrivava e potevo controllare il pallone e fare gol. Ho calciato con grande forza e sono contento, ma adesso dobbiamo continuare. La partita dell'altro giorno sarà ricordata se continueremo ad andare avanti".