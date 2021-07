Luis Enrique: “Italia squadra difficile da affrontare, non dobbiamo fare errori”

Le dichiarazioni del ct spagnolo

Ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia del match di semifinale di Euro2020 contro l'Italia, il ct della Spagna Luis Enrique ha così analizzato l'incontro che andrà in scena domani sera a Monaco di Baviera: "È sempre più difficile. Penso che l’Italia sia una squadra divertente, che gioca un bel calcio, tiene il pallone e sa pressare sia alto che vicino alla propria area di rigore. È una squadra difficile da affrontare, sarà una gara difficile, con intensità e passione. L’unico errore che non faremo è non essere la Spagna, giocheremo la partita dal 1′ al 90′. Poi potremo perdere, vincere o pareggiare, ma so che la mia squadra sarà fedele a quello che è il nostro spirito. Morata contro Bonucci e Chiellini? Di solito non cerco di parlare dei singoli, anche perché loro si conoscono meglio di quanto non possa dire io. Sono compagni e amici nel club. Più che questo però mi preoccupa maggiormente trovare le soluzioni di gioco migliori per la nostra squadra, pensando a ciò che fa l’Italia e a quale sarà il ruolo di tutti dentro il campo".

Di Italia ha parlato anche Federico Chiesa in conferenza stampa: ""Non è che ci ispiriamo alla Spagna, ma abbiamo quasi le stesse ideologie di gioco: tenere la palla, pressing alto offensivo, cercare di dominare l’avversario. Ovvio che gli sviluppi in campo sono diversi. La Spagna lo fa da più anni, ma il nostro possesso palla lo utilizziamo per finalizzare, per avere più palle gol, essere più offensivi e dominare. Contro la Spagna sarà una partita difficilissima. Tengono tanto la palla. Come vogliamo fare noi. Sarà una gara dura, ma come quelle che abbiamo affrontato fino ad adesso. Spinazzola? Mi dispiace tantissimo per Spina davvero. Stava facendo un grandissimo europeo. Un giocatore fondamentale per noi. Siamo davvero come fratelli e perderne uno non è bello, in senso metaforico. Gli auguro il meglio, è un grande giocatore e ci mancherà in queste partite, ma adesso deve solo pensare a recuperare. Noi cercheremo di portargli qualcosa di grande per regalargli una grande gioia".