Diana Langes: “La Juve è la mia squadra preferita. L’Austria batterà l’Italia”

Le dichiarazioni dell'imprenditrice

"Giocatori da rubare all'Italia? Se proprio devo sognare, vorrei Chiellini e Locatelli. La partita? È un momento storico per noi, siamo parecchio orgogliosi della nostra Nazionale. Credo che in molti ci abbiano sottovalutati. Siamo molto più pericolosi di quanto pensi la maggior parte della gente. Come finisce? Dico 2-1 per l’Austria. Ma soprattutto mi auguro che sia una bella gara per tutti e che nessuno si faccia male. Ogni tirolese ha due cuori e uno batte per l’Italia. Amiamo le vostre tradizioni, la passione e lo stile di vita che il popolo italiano ha diffuso in tutto il mondo. E penso che queste qualità si riflettano anche nel modo di giocare a calcio dell’Italia.