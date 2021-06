Bonucci: “Con la gente tutto un altro sport”; Spinazzola: “Nazionale incredibile”

I difensori hanno parlato dopo la vittoria contro la Turchia

L'Italia ha iniziato il suo cammino ad Euro2020 con un secco 0-3 rifilato alla Turchia. All'autogol di Demiral che ha portato in vantaggio gli Azzurri, sono seguite le reti di Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, che hanno regalato all'Italia i primi tre punti nel girone. Al termine della gara Leonardo Bonucci ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport: "In questi casi c'è sempre emozione, ma mi immaginavo questo esordio. È la prima gara di un lungo percorso. Ci deve essere entusiasmo ora, ma serve anche grande umiltà. Dobbiamo essere consapevoli che con quello messo in campo stasera ce la possiamo giocare con tutti. Con la gente attorno è tutto un altro sport, ti aiuta molto col cuore. Ora prendiamo le cose positive e cerchiamo tute le energie per la prossima partita".