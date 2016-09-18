Moratti: "il verde porta sfiga". Da Galliani a CR7, quanta scaramanzia nel calcio
redazionejuvenews
18 Settembre, 12:08 2016
L'ex Presidente dell'Inter è solo l'ultimo personaggio del pallone a parlare di "fato"

IL VERDE

“La terza maglia dell’Inter? Il verde dicono porti sfortuna…” queste le parole di Massimo Moratti sulla terza maglia dell’Inter. L’ex Presidente nerazzurro però è solo l’ultimo personaggio del mondo del calcio a parlare di scaramanzia. Da Galliani a Mandzukic, dal Trap a Boniperti fino a Pippo Inzaghi e CR7, sono tante le figure storiche del calcio che si sono fatte riconoscere per la loro scaramanzia. >>>VAI AL PROSSIMO

MILAN, ITALY – SEPTEMBER 15: Players of FC Internazionale disappointedduring the UEFA Europa League match between FC Internazionale Milano and Hapoel Beer-Sheva FC at Stadio Giuseppe Meazza on September 15, 2016 in Milan, . (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)

IL GIALLO

La famosissima cravatta gialla di Adriano Galliani. L’Amministratore Delegato del Milan è solito andare allo stadio sempre con una cravatta gialla, anche se in questi anni i risultati non sono proprio dei migliori. >>>VAI AL PROSSIMO

during the Berlusconi Trophy match between AC Milan and FC Internazionale at Stadio Giuseppe Meazza on October 21, 2015 in Milan, Italy.

SOLO UN TEMPO

Giampiero Boniperti era solito vedere il primo tempo allo Stadio, magari al fianco dell’avvocato Agnelli, ma poi al termine dei primi 45 minuti usciva dallo Stadio e seguiva il secondo tempo alla radio. >>>VAI AL PROSSIMO

NOVARA, ITALY – APRIL 29: Giampiero Boniperti during the Serie A match between Novara Calcio and Juventus FC at Silvio Piola Stadium on April 29, 2012 in Novara, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

STESSA STRADA

Ai tempi della Roma, il barone Nils Liedholm chiedeva all’autista del pullman giallorosso di fare sempre la stessa strada per raggiungere lo Stadio. >>>VAI AL PROSSIMO

ACQUA SANTA

Nei mondiali di Corea e Giappone nel 2002, Giovanni Trapattoni aveva sempre in mano una bottiglietta d’acqua. Al suo interno vi era dell’acqua santa, inutile contro l’operato dell’arbitro Moreno. >>>VAI AL PROSSIMO

NO ALLE PULIZIE

A proposito di Corea, il giustiziere dell’Italia nel Mondiale Ahn Jung-Hwan prima delle partite non si taglia mai i capelli ma soprattutto non si pulisce le unghie delle dita. >>>VAI AL PROSSIMO

DAEJEON, SOUTH KOREA – JUNE 18: WM 2002 in JAPAN und KOREA, Daejeon; Match 56/ACHTELFINALE/KOREA – ITALIEN (KOR – ITA) 2:1 n.V.; JUBEL nach TOR zum 2:1 Jung Hwan AHN/KOR (Photo by Sandra Behne/Bongarts/Getty Images)

K-WAY

Non piove? Fa niente! Il Presidente del Livorno Aldo Spinelli si presenta a ogni partita al Picchi con un K-Way giallo, indipendentemente dalla temperatura o dalle condizioni climatiche. >>>VAI AL PROSSIMO

LIVORNO, ITALY – OCTOBER 20: Aldo Spinelli President of Livorno and Cesare Prandelli head coach of Italy smile during the Serie A match between AS Livorno Calcio and UC Sampdoria at Stadio Armando Picchi on October 20, 2013 in Livorno, Italy. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

AEREO DI LUNEDI’

L’ex attaccante di Inter e Barcellona Samuel Eto’o ha deciso che di lunedì non si vola, i piedi rimangono a terra. Questa sua decisione ha rischiato di far saltare la trattativa con la Sampdoria. >>>VAI AL PROSSIMO

GENOA, ITALY – JANUARY 25: Luis Muriel (L), Samuel Eto’o (C) and Massimo Ferrero (R), President of Sampdoria, greet supporters after the Serie A match between UC Sampdoria and US Citta di Palermo at Stadio Luigi Ferraris on January 25, 2015 in Genoa, Italy. (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images)

CR MANIA

Una mania per CR7? No, è Cristiano Ronaldo il “maniaco”. Scaramanzie di ogni genere, dall’ultimo posto in pullman al primo in aereo, dal calzino destro che va messo prima del sinistro all’entrata in campo per ultimo. Insomma, anche CR7 è “umano” >>>VAI AL PROSSIMO

MADRID, SPAIN – SEPTEMBER 14: Cristiano Ronaldo of Real Madrid CF celebrates scoring their opening goal during the UEFA Champions League group stage match between Real Madrid CF and Sporting Clube de Portugal at Santiago Bernabeu stadium on September 14, 2016 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

L’OROSCOPO

Una follia, più che una scaramanzia. L’ex CT della Francia Raymond Domenech faceva le sue scelte in base all’oroscopo. Nessuno scorpione nella rosa dei blues (Robert Pires non convocato) e nessun leone in difesa. >>>VAI AL PROSSIMO

BERLIN – JULY 09: Raymond Domenech the coach of France applauds Zinedine Zidane of France as he leaves the pitch after being sent off during the FIFA World Cup Germany 2006 Final match between Italy and France at the Olympic Stadium on July 9, 2006 in Berlin, Germany. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

26 KG DI SALE

Negli anni ’80 il Presidente del Pisa Romeo Anconetani era solito spargere del sale prima di ogni partita. Contro il Cesena gli sfuggì la mano e si narrà che consumò 26 chili di sale. >>>VAI AL PROSSIMO

BISCOTTI PREPARTITA

Pippo Inzaghi, 300 gol in carriera e un vizio “dolce”. L’ex bomber di Juve e Milan era solito mangiare una scatola di biscotti per bambini, ma ne lasciava sempre due. >>>VAI AL PROSSIMO

1 Oct 1997: Gary Pallister of Manchester United (left) chases Filipo Inzaghi of Juventus during the Champions League match at Old Trafford in Manchester, England. Manchester United won the match 3-2. Mandatory Credit: Shaun Botterill /Allsport

NESSUNO SPRECO

Gary Lineker, storico centravanti del Leicester, non tirava mai in porta durante il riscaldamento. Il motivo? Non voleva sprecare alcun gol. >>>VAI AL PROSSIMO

English footballer Gary Lineker of Leicester City FC, circa 1980. (Photo by Simon Miles/Getty Images)

IL PIENO!

Ai tempi del Liverpool, il portiere del Napoli Pepe Reina faceva il pieno di benzina sempre alla stessa pompa di benzina prima di ogni match. >>>VAI AL PROSSIMO

MANCHESTER, ENGLAND – JANUARY 13: Pepe Reina of Liverpool looks on during the Barclays Premier League match between Manchester United and Liverpool at Old Trafford on January 13, 2013 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

FATTI LA BARBA!

Durante Euro 2012 i giocatori della Repubblica Ceca hanno deciso di non radersi durante tutta la competizione. Il portiere dell’Arsenal Petr Cech ha dovuto resistere anche quando la moglie lo ha chiamato dicendogli che aveva un aspetto orribile. >>>VAI AL PROSSIMO

WARSAW, POLAND – JUNE 21: Dejected goalkeeper Petr Cech of Czech Republic after defeat in the UEFA EURO 2012 quarter final match between Czech Republic and Portugal at The National Stadium on June 21, 2012 in Warsaw, Poland. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)

COME UN PUGILE

Prima di ogni partita, o prima di ogni battaglia, Mario Mandzukic è solito fasciarsi le mani come fanno solitament ei pugili. >>>VAI AL PROSSIMO

MAGLIA ROSSA

Ai tempi dello Stoccarda, l’allenatore Armin Veh preferiva giocare con la seconda maglia, ovvero quella rossa, perché era più aggressiva rispetto alla tradizionale maglia bianca. >>>VAI AL PROSSIMO

DORTMUND, GERMANY – SEPTEMBER 24: Players of Stuttgart huddle prior to the Bundesliga match between Borussia Dortmund and VfB Stuttgart at Signal Iduna Park on September 24, 2014 in Dortmund, Germany. (Photo by Alex Grimm/Bongarts/Getty Images)

SEMPRE LE STESSE.. MUTANDE!

Il match winner della finale di Champions League 1993 Basile Boli ha giocato tutte le sue partite da professionista con le stesse mutande “portafortuna”

MUNICH, GERMANY – MAY 26: EUROPAPOKAL DER LANDESMEISTER 1993 Finale, Muenchen; FINALE AC MAILAND – OLYMPIQUE MARSEILLE 0:1; TOR 1:0 von Basile BOLI/MARSEILLE (Photo by Beate Mueller/Bongarts/Getty Images)

