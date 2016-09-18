Moratti: “il verde porta sfiga”. Da Galliani a CR7, quanta scaramanzia nel calcio

L'ex Presidente dell'Inter è solo l'ultimo personaggio del pallone a parlare di "fato"

IL VERDE

"La terza maglia dell'Inter? Il verde dicono porti sfortuna…" queste le parole di Massimo Moratti sulla terza maglia dell'Inter. L'ex Presidente nerazzurro però è solo l'ultimo personaggio del mondo del calcio a parlare di scaramanzia. Da Galliani a Mandzukic, dal Trap a Boniperti fino a Pippo Inzaghi e CR7, sono tante le figure storiche del calcio che si sono fatte riconoscere per la loro scaramanzia.

IL GIALLO

La famosissima cravatta gialla di Adriano Galliani. L'Amministratore Delegato del Milan è solito andare allo stadio sempre con una cravatta gialla, anche se in questi anni i risultati non sono proprio dei migliori.

SOLO UN TEMPO

Giampiero Boniperti era solito vedere il primo tempo allo Stadio, magari al fianco dell'avvocato Agnelli, ma poi al termine dei primi 45 minuti usciva dallo Stadio e seguiva il secondo tempo alla radio.

STESSA STRADA

Ai tempi della Roma, il barone Nils Liedholm chiedeva all'autista del pullman giallorosso di fare sempre la stessa strada per raggiungere lo Stadio.

ACQUA SANTA

Nei mondiali di Corea e Giappone nel 2002, Giovanni Trapattoni aveva sempre in mano una bottiglietta d'acqua. Al suo interno vi era dell'acqua santa, inutile contro l'operato dell'arbitro Moreno.

NO ALLE PULIZIE

A proposito di Corea, il giustiziere dell'Italia nel Mondiale Ahn Jung-Hwan prima delle partite non si taglia mai i capelli ma soprattutto non si pulisce le unghie delle dita.

K-WAY

Non piove? Fa niente! Il Presidente del Livorno Aldo Spinelli si presenta a ogni partita al Picchi con un K-Way giallo, indipendentemente dalla temperatura o dalle condizioni climatiche.

AEREO DI LUNEDI’

L'ex attaccante di Inter e Barcellona Samuel Eto'o ha deciso che di lunedì non si vola, i piedi rimangono a terra. Questa sua decisione ha rischiato di far saltare la trattativa con la Sampdoria.

CR MANIA

Una mania per CR7? No, è Cristiano Ronaldo il "maniaco". Scaramanzie di ogni genere, dall'ultimo posto in pullman al primo in aereo, dal calzino destro che va messo prima del sinistro all'entrata in campo per ultimo. Insomma, anche CR7 è "umano"

L’OROSCOPO

Una follia, più che una scaramanzia. L'ex CT della Francia Raymond Domenech faceva le sue scelte in base all'oroscopo. Nessuno scorpione nella rosa dei blues (Robert Pires non convocato) e nessun leone in difesa.

26 KG DI SALE

Negli anni '80 il Presidente del Pisa Romeo Anconetani era solito spargere del sale prima di ogni partita. Contro il Cesena gli sfuggì la mano e si narrò che consumò 26 chili di sale.

BISCOTTI PREPARTITA

Pippo Inzaghi, 300 gol in carriera e un vizio "dolce". L'ex bomber di Juve e Milan era solito mangiare una scatola di biscotti per bambini, ma ne lasciava sempre due.

NESSUNO SPRECO

Gary Lineker, storico centravanti del Leicester, non tirava mai in porta durante il riscaldamento. Il motivo? Non voleva sprecare alcun gol.

IL PIENO!

Ai tempi del Liverpool, il portiere del Napoli Pepe Reina faceva il pieno di benzina sempre alla stessa pompa di benzina prima di ogni match.

FATTI LA BARBA!

Durante Euro 2012 i giocatori della Repubblica Ceca hanno deciso di non radersi durante tutta la competizione. Il portiere dell'Arsenal Petr Cech ha dovuto resistere anche quando la moglie lo ha chiamato dicendogli che aveva un aspetto orribile.

COME UN PUGILE

Prima di ogni partita, o prima di ogni battaglia, Mario Mandzukic è solito fasciarsi le mani come fanno solitament ei pugili.

MAGLIA ROSSA

Ai tempi dello Stoccarda, l'allenatore Armin Veh preferiva giocare con la seconda maglia, ovvero quella rossa, perché era più aggressiva rispetto alla tradizionale maglia bianca.

SEMPRE LE STESSE.. MUTANDE!

Il match winner della finale di Champions League 1993 Basile Boli ha giocato tutte le sue partite da professionista con le stesse mutande “portafortuna”