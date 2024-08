Cinque giocatori per cinque ruoli: il “quintetto” di Andrea Pirlo

Chi porterebbe con sè la leggenda in una partita di calcio a 5? Lo ha svelato a Uefa.com

CALCIO A 5

Andrea Pirlo ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. La leggenda di Milan e Juventus non giocherà più gare ufficiali, ma non per questo rinuncerà al pallone. Per un calcetto tra amici, Pirlo ha scelto alcuni dei suoi vecchi compagni, mettendo in campo una formazione stellare che sarebbe capace di battere chiunque.

Ecco il suo “quintetto” dichiarato al sito dell’Uefa. >>>VAI ALLA SQUADRA.

PORTIERE

Gianluigi Buffon, campione del mondo insieme a Pirlo nel 2006 e compagno in tante vittorie con la Juventus. Due colonne della nazionale italiana per anni, che si ritroverebbero ad incantare ancora per puro divertimento. >>>VAI AL PROSSIMO

DIFENSORE 1

Capitano del Milan campione di tutto, pilastro di una squadra meravigliosa esattamente come Andrea Pirlo. Paolo Maldini è la prima scelta per la difesa del ‘Maestro’, e come dargli torto? >>>VAI AL PROSSIMO

DIFENSORE 2

Insieme a Maldini ricompone una delle linee difensive più forti di sempre. Assente eccellente ai Mondiali 2006, uno dei migliori difensori del calcio moderno: Alessandro Nesta. >>>VAI AL PROSSIMO

CENTROCAMPISTA

Alla regia di questa squadra di campioni c’è naturalmente Andrea Pirlo. Ideatore, allenatore e cardine di questa incredibile squadra di calcio a 5. >>>VAI AL PROSSIMO

ATTACCANTE

Coperto dai più grandi, e servito da una leggenda, uno degli attaccanti più straordinari del calcio moderno: Ronaldo Luìs Nazàrio da Lima. Tra tutti i campioni a cui Pirlo ha avuto l’onore di servire degli assist, ha scelto ‘Il Fenomeno’, riconosciuto come il migliore da quasi tutti i calciatori della sua generazione.