30 minuti per una Ferrari? Alcuni calciatori possono

Ecco quanto hanno bisogno di giocare i campioni per pagare le loro incredibili auto

MESSI

Vi siete mai chiesti quanto deve giocare un campione per potersi permettere una macchina di lusso? Uno studio del portale 'Carspring' ha rivelato che in alcuni casi bastano pochi minuti. Magari anche entrare a partita in corso, far salire la squadra, guadagnare qualche fallo… E abbastanza per comprare un'auto. Lionel Messi, ad esempio, può comprare una Ferrari F430 Spider giocando soltanto 31 minuti.

TEVEZ

L'ex bianconero Carlos Tevez, ora con i cinesi dello Shanghai Shenhua, guadagna cifre incredibili, che gli consentono di acquistare una Porsche Panamera Turbo S in soli 11 minuti.

BUFFON

Non solo supercar: Gianluigi Buffon può comprare una comoda 500 per andare agli allenamenti giocando 19 minuti… Anche se nessuno tira in porta.

BALE

Greth Bale è abituato a sfrecciare: sia sulla fascia che fuori dal campo. La sua Mercedes SLS Roadster gli è 'costata' appena 38 minuti di gioco.

NEYMAR

Il trasferimento più costoso della storia, e anche uno dei giocatori più pagati del mondo. Neymar, grazie ad un ingaggio da oltre 3 milioni di euro al mese, compra una Ferrari 458 Spider giocando mezz'ora.

PELLE’

Graziano Pellè è stato uno dei tanti calciatori a trovare fortuna in Cina. L'attaccante italiano può permettersi una Morgan Aero 8 in 20 minuti di gioco.

SERGIO RAMOS

Il capitano del Real Madrid è uno di quelli che 'fatica' di più per assicurarsi la sua splendida macchina. Gli servono 58 minuti di grande difesa per acquistare una Mercedes GT S AMG.

GRIEZMANN

Il piccolo diavolo francese ha bisogno di poco più di un'ora di magie con l'Atletico Madrid per avere una Maserati GranTurismo.

LLORENTE

Non solo supercar: Fernando Llorente compra una pratica Fiat Punto in meno di un quarto d'ora di sponde, anche senza trovare il gol.

SUAREZ

Il 'Pistolero' Luis Suarez, stando in campo per 30 minuti, mordendo un avversario o segnando una tripletta, può comprare una Audi R8.

DIEGO COSTA

L'ex attaccante del Chelsea, causa della rabbia di Antonio Conte, compra una Range Rover Sport in 35 minuti di campo. Al suo compagno di nazionale, David De Gea, invece basta mezz'ora.

WITSEL

Axel Witsel è stato a lungo cercato dalla Juventus, ma alla fine ha scelto per il trasferimento in Cina, così da poter comprare una Cadillac Escalade giocando solo un quarto d'ora.

NAVAS

Non solo supercar: Jesùs Navas, dopo aver lasciato il Manchester City, non può più permettersi lo stesso lusso, ma può comunque permettersi una Nissan Micra giocando 11 minuti.

KANTE’

N’Golo Kantè è stato il talismano di Ranieri e Conte. Dopo l’impresa del Leicester la sua carriera è decollata, tanto da permettergli di comprare una Mini Cooper SD in soli 13 minuti di gioco.