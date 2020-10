Cristiano Ronaldo – Massimo Ferrero: “Tra una settimana starà bene”

TORINO – Anche Massimo Ferrero ha espresso la sua sulla pandemia da coronavirus, parlando anche della positività di Cristiano Ronaldo. Il presidente della Sampdoria è infatti intervenuto ai microfoni di Radio Capital, parlando della situazione che si sta vivendo in tutto il mondo: a tal proposito, ha espresso la sua opinione sulla riapertura degli stadi, affermando che a Marassi potrebbe entrare almeno il 30% del pubblico senza problemi o rischi elevati. Infine, ha rilasciato una battuta sulla notizia della positività al virus di CR7: “Gli faccio i miei auguri, è un ottimo ragazzo: tra una settimana starà bene. Per questo, non c’è bisogno di enfatizzare troppo questa cosa: nel calcio e nella vita in questo momento, infatti, stiamo andando a sbattere“.