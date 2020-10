Cristiano Ronaldo dà consigli per sconfiggere il coronavirus

TORINO – Giorni di quarantena per Cristiano Ronaldo: il portoghese, dopo essere risultato positivo al tampone anti Covid-19 nei giorni scorsi, sta svolgendo un periodo di isolamento nella sua casa, in attesa della guarigione dal virus. In queste ore ha lanciato una diretta sul proprio profilo Instagram ufficiale, in cui ha parlato di molte cose: tra i vari argomenti, CR7 ha scelto anche di dare consigli per sconfiggere il coronavirus. Ecco la ricetta del calciatore della Juventus per battere questo avversario invisibile:

“La vitamina D è una delle cose più importante: con una buona dose di questa vitamina, che si può prendere gratuitamente stando mezz’ora al sole, il nostro sistema immunitario è molto aiutato. Anche una vitamina C alta e gli Omega 3 sono importanti e servono molto. Per questo, è importante una buona e attenta alimentazione e, soprattutto, fare un po’ di sport. Inoltre, è fondamentale dormire bene e, grazie a Dio, io riesco a farlo tutte le notti: l’ideale sono 8-9 ore al giorno, così come mangiare tanta verdura, perché sono i rimedi migliori. Nei prossimi giorni potrò dare la mia opinione su quanto studiato in questi mesi di pandemia: il coronavirus è molto serio, ma non mi fa paura“.