Cristiano Ronaldo ancora positivo al coronavirus

TORINO – Rimane bloccato Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese è ancora positivo al COVID-19. Secondo le ultime indiscrezioni del tabloid portoghese Correio de Manha, l’attaccante della Juventus è risultato ancora positivo all’ultimo test al quale si è sottoposto; nonostante sia totalmente asintomatico e non abbia avuto altri problemi legati al virus, rimane dunque indisponibile per Andrea Pirlo. CR7 è in quarantena dallo scorso 13 ottobre e si sta allenando individualmente per mantenere la forma: i bianconeri sperano di riaverlo presto in campo, specialmente in vista del big match di Champions League contro il Barcellona.