Youth League, Juve-Sporting: l'XI ufficiale di mister Padoin
Home > Continassa

Youth League, Juve-Sporting: l’XI ufficiale di mister Padoin

Riccardo Focolari
4 Novembre, 14:20
padoin
Le formazioni ufficiali di Juve e Sporting CP, in occasione della sfida valida per la quarta giornata di Youth League

Quarto appuntamento stagionale nella League Phase di UEFA Youth League per la Juve di Mister Padoin che, all’Allianz Training Center di Vinovo, alle ore 15:00 sfida lo Sporting CP. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori per il match.

UYL | JUVENTUS-SPORTING CP, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus: Radu; Bamballi, Rizzo, Bassino (C), Verde; Mazur, Keutgen, Grelaud; Tiozzo; Lopez, Finocchiaro. A disposizione: Huli, Milia, Leone, Durmisi, Contarini, Vallana, Bellino, De Brul, Sosna. Allenatore: Padoin.

Sporting CP: Gouveia; Costa, Felicissimo (C), Dominguez, Momade; Bafidili, Mendes, Camacho; Goncalves, Martins, Grombahi. A disposizione: Petric, Atanasio, Coxi, Siza, Simao, Tomas, Almeida, Iago, Ferreira. Allenatore: Giao.

x