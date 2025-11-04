Youth League, Juve-Sporting: l’XI ufficiale di mister Padoin

Quarto appuntamento stagionale nella League Phase di UEFA Youth League per la Juve di Mister Padoin che, all’Allianz Training Center di Vinovo, alle ore 15:00 sfida lo Sporting CP. Di seguito le scelte di formazione dei due allenatori per il match.
UYL | JUVENTUS-SPORTING CP, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Juventus: Radu; Bamballi, Rizzo, Bassino (C), Verde; Mazur, Keutgen, Grelaud; Tiozzo; Lopez, Finocchiaro. A disposizione: Huli, Milia, Leone, Durmisi, Contarini, Vallana, Bellino, De Brul, Sosna. Allenatore: Padoin.
Sporting CP: Gouveia; Costa, Felicissimo (C), Dominguez, Momade; Bafidili, Mendes, Camacho; Goncalves, Martins, Grombahi. A disposizione: Petric, Atanasio, Coxi, Siza, Simao, Tomas, Almeida, Iago, Ferreira. Allenatore: Giao.