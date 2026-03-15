Udinese-Juve, Vlahovic assente. Il motivo della scelta

Dusan Vlahovic, centravanti della Juve, sarebbe dovuto essere almeno convocato. Ecco il motivo dell'assenza di ieri sera

Quella contro l’Udinese dovrebbe essere stata l’ultima partita stagionale della Juve senza Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sembrava poter rientrare tra i convocati visto che da metà della scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per più di tre mesi.

Invece non è stato così. Questo perché il centravanti non era tranquillo e, dunque, ha preferito rimanere a Torino. Gli mancava la giusta serenità per immaginarsi in campo per uno spezzone di partita. Il programma è quello di tornare tra i convocati per Juve-Sassuolo, in programma sabato sera.