Udinese-Juve, Vlahovic assente. Il motivo della scelta

Quella contro l’Udinese dovrebbe essere stata l’ultima partita stagionale della Juve senza Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sembrava poter rientrare tra i convocati visto che da metà della scorsa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per più di tre mesi.
Invece non è stato così. Questo perché il centravanti non era tranquillo e, dunque, ha preferito rimanere a Torino. Gli mancava la giusta serenità per immaginarsi in campo per uno spezzone di partita. Il programma è quello di tornare tra i convocati per Juve-Sassuolo, in programma sabato sera.