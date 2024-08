Thiago Motta trasforma la Juve: cambia il ruolo di Douglas Luiz

Thiago Motta rivoluziona ancora la Juve: il ruolo ibrido di Douglas Luiz fa cambiare il modulo bianconero. Le novità

Nel calcio contemporaneo il concetto di modulo lascia il tempo che trova. Attacco, centrocampo, difesa: tutti devono muoversi da squadra e aiutare in ogni fase di gioco. Thiago Motta stesso all’inizio della sua carriera aveva parlato in maniera provocatoria di un 2-7-2 letto da destra verso sinistra. Ma la sua Juve come giocherà?

Juve, Thiago Motta cambia modulo… grazie a Douglas Luiz

Dal suo arrivo a Torino si è parlato sempre di un 4-2-3-1. Dopo le prime due amichevoli, però, l’impressione è che in realtà la Juve di Motta giochi più con un 4-1-4-1. A cambiare tutto è la posizione di Douglas Luiz che in fase di possesso si alza quasi sulla linea dei trequartisti per aiutare in fase di rifinizione. Un ruolo ibrido che era già stato visto al Bologna con Ferguson. La chiave del gioco bianconero potrebbe passare per i piedi del brasiliano.