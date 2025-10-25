Lazio-Juve, Tudor stravolge l’attacco: ecco l’idea del tecnico

In vista del big match all'Olimpico, Lazio-Juve, il tecnico Tudor sta pensando di optare per una scelta forte per il reparto offensivo

Dopo la vittoria nel derby d’Italia, la Juve ha inanellato una serie di risultati piuttosto deludenti, Tra Champions League e Serie A, infatti, i bianconeri hanno pareggiato consecutivamente cinque gare, per poi perdere le ultime due. La Signora ha eguagliato il record di match senza vittorie della gestione Ranieri, nella stagione 2008-09.

In vista dell’importante gara dell’Olimpico, il mister croato ha intenzione di schierare David titolare. Il canadese, dunque, è in vantaggio su Vlahovic, partito dal primo contro il Real Madrid. L’ex Lille avrà a supporto due trequartisti dietro di lui: con molta probabilità sarà Conceiçao a destra e a sinistra spazio a Yildiz.