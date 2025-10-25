Lazio-Juve, Tudor stravolge l’attacco: ecco l’idea del tecnico

Dopo la vittoria nel derby d’Italia, la Juve ha inanellato una serie di risultati piuttosto deludenti, Tra Champions League e Serie A, infatti, i bianconeri hanno pareggiato consecutivamente cinque gare, per poi perdere le ultime due. La Signora ha eguagliato il record di match senza vittorie della gestione Ranieri, nella stagione 2008-09.
In vista dell’importante gara dell’Olimpico, il mister croato ha intenzione di schierare David titolare. Il canadese, dunque, è in vantaggio su Vlahovic, partito dal primo contro il Real Madrid. L’ex Lille avrà a supporto due trequartisti dietro di lui: con molta probabilità sarà Conceiçao a destra e a sinistra spazio a Yildiz.