Lazio-Juve, Tudor sceglie il capitano: ecco chi sarà

Dopo il caso Locatelli, che ha espresso il suo disappunto per la panchina contro il Real, ecco chi sarà capitano in Lazio-Juve

Dopo le scelte a sorpresa della notte di Champions League, Igor Tudor è pronto a ristabilire le gerarchie in vista della delicata trasferta di campionato contro la Lazio. In mezzo al campo, infatti, si registra un ritorno fondamentale per gli equilibri della Juve.

Una decisione che ha una doppia valenza, tecnica e simbolica. Con il ritorno tra i titolari, infatti, la fascia di capitano tornerà automaticamente sul braccio del centrocampista azzurro. Un’investitura di fiducia che arriva al termine di giorni complessi, seguiti alla partita del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid.

Si è discusso molto, infatti, dell’effettiva leadership di Locatelli e del suo stato d’animo. A far rumore è stata una storia pubblicata su Instagram dal giocatore poco dopo la partita di Madrid. Un post che molti hanno interpretato come un chiaro messaggio polemico, un segnale di frustrazione per il mancato impiego nella prestigiosa sfida europea.

Questo episodio social aveva alimentato dubbi sul suo ruolo e sul rapporto con l’allenatore. La scelta di Tudor di rilanciarlo immediatamente da titolare e capitano all’Olimpico suona quindi come una risposta netta: un modo per chiudere il caso, ribadire la centralità di Locatelli nel progetto e richiamarlo alle sue responsabilità. Ora la palla passa al giocatore, chiamato a rispondere sul campo dopo il chiacchiericcio social.