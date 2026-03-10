Juventus, Zhegrova cerca il riscatto contro l’Udinese!

Giorni liberti per i giocatori della Juventus, ma non per Edon Zhegrova. Il kosovaro vuole rilanciarsi dopo le panchine delle ultime partite.

Il due giorni liberi concessi da Spalletti non sono bastati a fermare la voglia di riscatto di Edon Zhegrova. Mentre alla Continassa il gruppo della Juventus si concedeva una pausa dopo la vittoria contro il Pisa, l’esterno kosovaro si è comunque presentato al centro sportivo per allenarsi con un preparatore atletico della società. Un segnale chiaro: Zhegrova vuole riprendersi spazio e fiducia. Nell’ultima gara dell’Allianz Stadium è rimasto a zero minuti, complice la grande forma di Francisco Conceição e Kenan Yıldız, ormai titolarissimi dell’attacco bianconero. Lo stato di forma, mentale e fisica, dei due fantasisti juventini, ha inevitabilmente ridotto le sue occasioni. Era arrivato come alternativa a Conceição, ma l’esterno portoghese ha sempre prevalso sulle gerarchie.

Fin qui, Zhegrova ha collezionato diverse presenze tra campionato e coppe, con qualche assist e alcune giocate interessanti grazie alle sue accelerazioni e al dribbling. Tuttavia, i numeri restano ancora non sufficienti per impressionare Spalletti e contribuire all’attacco della Juventus: un contributo che, finora, non è stato all’altezza delle aspettative con cui era arrivato. Zhegrova è tra i nomi dei giocatori che potrebbero lasciare Torino in estate, ma l’ex Lille è determinato a restare e convincere la dirigenza.



La Juventus, intanto, prepara la delicata trasferta contro l’Udinese, una partita che pesa tantissimo nella corsa alla Champions. In un momento così delicato, avere alternative offensive può fare la differenza. Anche per questo il kosovaro non vuole farsi trovare impreparato.

Il suo lavoro extra alla Continassa racconta molto più di un semplice allenamento: è il segnale forte di un giocatore che non ha intenzione di arrendersi. Zhegrova sa che basta un’occasione per cambiare tutto. E sta facendo di tutto per essere pronto quando arriverà.