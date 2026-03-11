Juventus, Vlahovic sempre in campo e subito in gol!

Durante l'allenamento di oggi si è rivisto Dusan Vlahovic, finalmente recuperato e a disposizione di Spalletti.

Finalmente è tornato. Dusan Vlahovic, nella giornata di oggi, ha svolto l’intero allenamento con i compagni. Un segnale di ripresa e di una buona condizione del serbo. Una notizia positiva per tutto l’ambiente Juve. Spalletti avrà a disposizione un giocatore in più da schierare in attacco al posto di David e Openda. L’allenatore ha ribadito più volte, anche al giocatore stesso, come sia Vlahovic la prima scelta per l’attacco. Tutto fa pensare che, appena avrà sufficienti minuti nelle gambe, l’ex Fiorentina si riprenderà la maglia da titolare. Il numero 9 è guarito dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per quasi 5 mesi. È infatti dalla sfida dell’infortunio contro il Cagliari di novembre che non mette piede in campo.

Nelle settimane precedenti, Vlahovic aveva svolto soltanto una parte in gruppo con i compagni. Alternava le sessioni insieme alla squadra ad allenamenti personali con un fisioterapista, seguendo un programma di reinserimento graduale. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, Vlahovic si è mostrato in forma e pienamente recuperato. Il suo ritorno in campo sarà graduale, visto il grave infortunio appena smaltito.

Il serbo ha dimostrato di poter reggere il peso di tutto l’allenamento. Ha dato risposte positive, segnando anche un gol durante la partitella.

Il numero 9 non vede l’ora di tornare a macinare kilometri in Serie A, e lo staff medico ha dato il suo permesso per il suo ritorno in campo.