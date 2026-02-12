Juventus, terminato l’allenamento mattutino

Arrivano buone notizie per mister Spalletti in vista della gara contro l’Inter: Weston McKennie questa mattina si è allenato regolarmente.

La Juventus ha da poco terminato la seduta di allenamento mattutino in vista della sfida contro l’Inter. Arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni fisiche di Weston McKennie. Lo statunitense oggi ha lavorato in gruppo con il resto della squadra e, non dovrebbero esserci dubbi circa il suo impiego nel derby d’Italia in programma sabato.