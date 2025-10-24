Juventus, si è concluso l’allenamento mattutino

I bianconeri hanno da poco terminato l’allenamento mattutino. Igor Tudor, starebbe pensando a qualche cambio in vista della gara contro la Lazio.

I bianconeri, si sono ritrovati questa mattina alla Continassa, dopo aver usufruito del giorno di riposo concesso dal tecnico croato. L’allenamento odierno darà le giuste indicazioni a Igor Tudor, per valutare le condizioni dei suoi giocatori e studiare le mosse per arginare la Lazio.

L’allenamento mattutino si è concluso alle 14. Molto probabilmente il mister effettuerà qualche cambio negli undici iniziali. In questo tratto di stagione, ricco di impegni, gestire le risorse fisiche risulterà fondamentale. Igor Tudor starebbe così pensando di concedere riposo ad alcuni dei titolari di Madrid. Domani giorno di vigilia della gara, avremo sicuramente maggiori dettagli, sulla formazione che scenderà in campo domenica sera contro i biancocelesti.

La conferenza del tecnico è fissata per le ore 14:30 di domani.