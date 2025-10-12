Prima mossa di Darren Burgess da Director of Performance della Juventus. Si tratta della scelta di una nuova nutrizionista, in particolare di Laura Mancin, esperta di alimentazione che prende il posto di Giuseppe Cuzzocrea. Mancin ha studiato tra Italia e Stati Uniti, effettuando diversi lavori di ricerca sull’alimentazione collegata alla performance degli atleti. Darren Burgess, si presenta così alla Juventus. Attendiamo le sue prossime mosse.
Juventus, prima mossa di Darren Burgess
12 Ottobre, 09:46
Darren Burgess ha scelto per un cambio di alimentazione alla Continassa. Laura Mancin è la nuova nutrizionista della squadra.