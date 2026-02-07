Juventus-Lazio, Conceiçao a rischio forfait

Conceiçao rimane a rischio per la gara di domani contro la Lazio. Al suo posto si prepara per un maglia da titolare Fabio Miretti.

Francisco Conceiçao, durante il match di Coppa Italia ha rimediato un affaticamento all’adduttore e, potrebbe non esserci nel posticipo di domani contro la Lazio.

Stando a quanti scrive la Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’esterno portoghese non destano particolare allarme e non si parla di infortunio serio. Tuttavia, il calendario ricco di impegni e l’importanza del match in programma domani sera contro i biancocelesti suggeriscono prudenza. Spalletti non vuole correre rischi inutili e sta pensando di lasciare a riposo il portoghese.

In caso di forfait di Conceiçao, si apre il ballottaggio su chi prenderà la sua maglia da titolare.Fabio Miretti è in preallarme ed è attualmente in vantaggio per partire dal primo minuto. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Spalletti e magari potremo avere qualche informazione in più. Seguiranno aggiornamenti.