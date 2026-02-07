Juventus-Lazio, Conceiçao a rischio forfait

Francisco Conceiçao, durante il match di Coppa Italia ha rimediato un affaticamento all’adduttore e, potrebbe non esserci nel posticipo di domani contro la Lazio.
Stando a quanti scrive la Gazzetta dello Sport, le condizioni dell’esterno portoghese non destano particolare allarme e non si parla di infortunio serio. Tuttavia, il calendario ricco di impegni e l’importanza del match in programma domani sera contro i biancocelesti suggeriscono prudenza. Spalletti non vuole correre rischi inutili e sta pensando di lasciare a riposo il portoghese.
In caso di forfait di Conceiçao, si apre il ballottaggio su chi prenderà la sua maglia da titolare.Fabio Miretti è in preallarme ed è attualmente in vantaggio per partire dal primo minuto. Nel pomeriggio ci sarà la conferenza stampa di Spalletti e magari potremo avere qualche informazione in più. Seguiranno aggiornamenti.