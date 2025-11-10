Juventus, gli allenamenti riprenderanno giovedì

Mister Spalletti ha concesso ai propri giocatori quattro giorni di riposo. Gli allenamenti riprenderanno giovedì.

È ufficialmente iniziata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali. Per la Juventus, questa pausa arriva nel momento giusto. Infatti Luciano Spalletti, potrà approfittare delle due settimane a disposizione, per lavorare al meglio con il gruppo rimasto a Torino. Il tecnico ha fissato per giovedì la ripresa degli allenamenti.

Il programma del tecnico

L’allenatore bianconero, ha concesso alla propria squadra quattro giorni di riposo. Dopo aver disputato tre gare in una settimana, i due impegni in campionato e quello europeo, il tecnico ha deciso di concedere un po’ di relax ai suoi giocatori. Dopodiché si tornerà a fare sul serio, con l’obiettivo di farsi trovare pronti al rientro in campo.

La ripresa degli allenamenti, è quindi fissata per giovedì 13 novembre. Come accaduto nelle altre soste, causa impegni Nazionali, la Juventus dovrà fare i conti con diverse assenze.

Nonostante ciò, per l’ex ct azzurro, questa sosta sarà fondamentale per lavorare con calma sul gruppo rimasto a disposizione. Potrà studiare i primi cambiamenti tattici e imporre la propria filosofia di gioco.

L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per la ripresa del campionato, che vedrà i bianconeri impegnati nel match contro la Fiorentina, in programma il 23 novembre.