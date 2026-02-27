Juventus, Dusan Vlahovic vicino al rientro

Dalla settimana prossima il centravanti serbo dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto dei compagni.

Il rientro di Dusan Vlahovic è sempre più vicino. Dalla prossima settimana il centravanti serbo sarà nuovamente in gruppo con la squadra: i carichi di lavoro verranno gestiti, ma l’obiettivo è quello di averlo al meglio per il finale di stagione.

Con poco più di due mesi ancora a disposizione, la Juventus spera di trovare in Vlahovic l’uomo in più per la corsa al quarto posto. Conosciamo bene la stima che ripone in lui mister Spalletti e riaverlo in rosa sarà sicuramente un’arma in più per i bianconeri.