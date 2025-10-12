Juventus, domani la ripresa degli allenamenti

I bianconeri si ritroveranno domani alla Continassa, per iniziare a preparare la trasferta di Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30.

La Juventus, riprenderà gli allenamenti domani, in vista della sfida contro il Como, in programma domenica 19 ottobre alle ore 12:30. In attesa che rientrino i tredici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Igor Tudor e i suoi uomini a disposizione, si ritroveranno domani alla Continassa. Nell’ultimo periodo, la Juventus ha vissuto un momento di flessione, lo dimostrano i ben cinque pareggi di fila, tra Serie A e Champions League. Ora per il mister ed i giocatori c’è bisogno di rialzare la testa e, ricominciare il cammino vincente che si era intrapreso ad inizio stagione.

Il recupero di Thuram

Per quanto riguarda la questione giocatori da recuperare, arrivano senz’altro buone notizie da Khepren Thuram. Il centrocampista francese, sembra aver recuperato totalmente dall’infortunio, lo dimostrano i novanta minuti giocati nel match della Francia contro l’Azerbaigian. Un segnale positivo dopo i recenti problemi fisici. Thuram, dopo essere stato protagonista con la propria Nazionale, è pronto a riprendersi anche il centrocampo della Juventus.

Bremer pronto al rientro

Domani, con la ripresa degli allenamenti, si inzierà a preparare la trasferta di Como. Sulla questione infortuni, arrivano buone notizie, anche sulle condizioni fisiche di Gleison Bremer. Anch’esso è pronto a tornare a disposizione di mister Tudor e, con molta probabiltà già dalla prossima partita, tornerà a guidare la difesa juventina.