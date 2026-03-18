Juventus, atteso per domani il rientro in gruppo di Thuram

Il centrocampista francese conta di esserci nel match di sabato contro il Sassuolo. Domani è previsto il suo rientro in gruppo.

Nella mattinata di oggi, la Juventus si è allenata con l’obiettivo di preparare la gara di sabato contro il Sassuolo. Per questa sfida, mister Spalletti, conta di recuperare Khéphren Thuram dopo che ha rimediato una botta alla caviglia nel match contro l’Udinese.

Il centrocampista francese oggi ha lavorato a parte, ma già da domani dovrebbe rientrare in gruppo. Per tale motivo, Thuram dovrebbe essere a disposizione per la partita di sabato, dopodiché sarà Spalletti a decidere se sarà titolare oppure se partirà dalla panchina.