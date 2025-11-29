Juve, Vlahovic in cerca di gol: contro il Cagliari media da favola

Dopo la vittoria in Champions League, la Juve si prepara a scendere in campo contro il Cagliari, per la tredicesima giornata di Serie A

Gli uomini di Luciano Spalletti, dopo la grande vittoria in Norvegia, oggi alle 18 scenderanno in campo contro il Cagliari. Tornerà in campo Dusan Vlahovic: out nella sfida di Champions League per precauzione, ma ora è pronto per una maglia da titolare. I rossoblu, inoltre, sono una delle vittime preferite del serbo, autore di 8 gol in 11 incroci.

Il centravanti della Juve è pronto a riprendersi il ruolo di riferimento offensivo. Unica punta, sarà supportato da Kenan Yildiz e Conceiçao: il turco, dopo le buone prove europee, cerca continuità anche in Serie A, mentre il portoghese è ancora una volta in vantaggio su Zhegrova.