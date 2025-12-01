Juve-Udinese, scalpita Zhegrova: prima da titolare in Coppa Italia?

Dopo i successi contro il Bodo/Glimt e il Cagliari, la Juve cerca il tris di vittorie. Domani sera, all’Allianz Stadium, i bianconeri scenderanno in campo contro l’Udinese, nella sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In vista della gara, il tecnico di Certaldo opterà per un turnover ragionato.
Domenica sera, infatti, Spalletti tornerà al Maradona per il big match contro il Napoli. Dunque, soprattutto dopo la conferma della lesione di Vlahovic, vuole evitare di rischiare altri uomini. Nella sfida contro i friulani, inoltre, potrebbe arrivare la prima occasione da titolare per Zhegrova. Il kosovaro, rientrato quasi al 100% dalle noie fisiche, è pronto a mettersi in mostra.