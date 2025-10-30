Juve-Udinese, i numeri del match: Vlahovic interrompe il digiuno della Signora

Le statistiche del post partita di Juve-Udinese, match valido per il nono turno di Serie A vinto grazie alle reti di Vlahovic, Gatti e Yildiz

La Juve ritorna finalmente al successo dopo 46 lunghi giorni. Dopo i tre punti rimediati nel match contro l’Inter, infatti, i bianconeri avevano inanellato una serie di risultati horror. In otto partite, cinque pareggi e tre sconfitte. L’ultima di queste, contro la Lazio (1-0), ha deciso l’esonero di Igor Tudor.

Nella partita di ieri contro l’Udinese, tuttavia, sembra essere arrivata una svolta. La rete di Dusan Vlahovic, su rigore, ha interrotto un periodo di astinenza dal gol della Signora di 399 minuti in tutte le competizioni. Inoltre, il tiro dal dischetto è storico: è il primo segnato primi cinque minuti di gioco dall’inizio di una partita di Serie A per la prima volta da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).

Infine, La Juventus ha ottenuto due rigori in una partita di campionato italiano per la prima volta dal 20 novembre 2021 (due contro la Lazio, anche in quel caso entrambi segnati). Tralasciando i numeri, anche punto di vista morale è una vittoria importante: che sia di buon auspicio per l’esordio di Luciano Spalletti.