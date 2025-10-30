Juve-Udinese, che esordio per Brambilla: eguagliato Pirlo
Juve-Udinese, che esordio per Brambilla: eguagliato Pirlo

Stefania Palminteri
30 Ottobre, 20:25
Massimo Brambilla
La Juve torna al successo dopo 46 giorni. Grande esordio per il tecnico ad interim Massimo Brambilla, che eguaglia Pirlo

La Juve ritorna finalmente al successo dopo 46 lunghi giorni. Dopo i tre punti rimediati nel match contro l’Inter, infatti, i bianconeri avevano inanellato una serie di risultati horror. In otto partite, cinque pareggi e tre sconfitte. L’ultima di queste, contro la Lazio (1-0), ha deciso l’esonero di Igor Tudor.

A sostituirlo, momentaneamente, è stato Massimo Brambilla. Il tecnico della Next Gen, nominato head coach ad interim, è il 24° tecnico a fare il suo esordio assoluto in Serie A sulla panchina della Signora. Tra questi, inoltre, è il primo a vincere all’esordio da Andrea Pirlo nel settembre 2020 (3-0 contro la Sampdoria).

