Juve-Torino, Thuram dalla panchina? Le condizioni del centrocampista

Il centrocampista della Juve non è in perfette condizioni fisiche per il derby col Torino e potrebbe partire dalla panchina

A poche ore dal Derby della Mole, Juve–Torino, partita valida per l’undicesima giornata di Serie A, ci sono un po’ di dubbi per Luciano Spalletti a livello di formazione. I bianconeri, reduci dal pareggio in Champions League, devono vincere per proseguire la striscia positiva in campionato.

Tuttavia, l’ex CT della Nazionale deve fare i conti con le condizioni di Khephren Thuram. Il francese, infatti, già dall’inizio di questa stagione ha dovuto affrontare qualche noia fisica, soprattutto legata al polpaccio sinistro. Aveva saltato la trasferta con il Villarreal proprio per questo motivo e sembrava in dubbio anche la sua presenza dal primo minuto contro lo Sporting Lisbona.

Il francese è comunque a disposizione di Spalletti e sarà quindi regolarmente convocato, ma potrebbe anche partire dalla panchina per poi subentrare, in caso dovesse esserci necessità.