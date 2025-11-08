Juve-Torino, Spalletti riconferma il 3-4-2-1. E in attacco...

Nel pomeriggio la Juve ospiterà il Torino all'Allianz. In vista del derby ecco la probabile formazione di Luciano Spalletti

La Juve si sta preparando in vista del derby della Mole e Luciano Spalletti va verso la conferma del 3-4-2-1. In porta spazio a Di Gregorio. In difesa toccherà ancora a Kalulu, Gatti e Koopmeiners. Mentre Rugani partirà ancora dalla panchina. A centrocampo sulla destra ci sarà Cambiaso, in mezzo la certezza è Locatelli e al suo fianco dovrebbe giocare McKennie, con Thuram inizialmente in panchina. Sulla sinistra potrebbe rivedersi Kostic. Sulla trequarti, invece, dovrebbero muoversi Conceicao e Yildiz che sosterranno Vlahovic con unica punta.

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz, Conceicao; Vlahovic.