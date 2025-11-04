Juve-Sporting, Spalletti conferma il 3-4-2-1: Gatti in panchina!

Luciano Spalletti vuole confermare la formazione della Juve vista contro la Cremonese. Ecco la probabile formazione bianconera anti-Sporting

Luciano Spalletti è pronto per la prima sfida europea sulla panchina della Juve. Il tecnico di Certaldo vorrebbe confermare, a grandi linee, la formazione vista in Serie A contro la Cremonese. In difesa si dovrebbe vedere ancora Koopmeiners insieme a Rugani e Kalulu. Gatti, invece, partirà dalla panchina.

A centrocampo sulla destra si muoverà Cambiaso, in mezzo spazio a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà Kostic. Sulla trequarti, Spalletti ritroverà Yildiz e lo schiererà al fianco di McKennie, dietro a Dusan Vlahovic, Ecco la probabile formazione.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz, Vlahovic.