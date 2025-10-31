Juve, Spalletti: meno tecnologia e più gruppo. Le nuove regole

Sta per iniziare una nuova era in casa Juve. Con l'arrivo di Spalletti, infatti, cambieranno anche alcune regole alla Continassa

Luciano Spalletti, nuovo tecnico della Juve, è pronto a cambiare alcune regole dello spogliatoio. Il gruppo viene prima di tutto, dunque sarà vietato l’uso degli smartphone a tavola e durante le riunioni tecniche. Inoltre, tolleranza zero per i ritardi alle sedute di allenamento.

Per aiutare a rinsaldare i legami del gruppo, verrà anche vietato l’uso prolungato di cuffie per isolarsi dal gruppo, mentre, per quanto riguarda l’utilizzo dei videogiochi, saranno tollerati, ma a patto che l’uso sia moderato. Le regole dell’ex CT sono chiare e hanno un solo obiettivo: riportare la Signora ad alti livelli.