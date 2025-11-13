Juve, Spalletti e il focus in difesa: Koopmeiners torna a centrocampo?

Durante la pausa del campionato, il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha deciso di concentrare gran parte delle sedute di lavoro sulla fase difensiva, il reparto meno coinvolto dalle convocazioni delle nazionali. L’ex CT, adiuvato dai prossimi rientri di Lloyd Kelly, Juan Cabal e Bremer, vorrebbe passare poco a poco al 4-3-3.
In questo caso, Teun Koopmeiners si sposterebbe nuovamente a centrocampo, suo reparto preferito. Nonostante le ottime prestazioni offerte nelle ultime uscite, il mister bianconero potrebbe adottarlo come mediano titolare, sostituendo il capitano Manuel Locatelli.