Come previsto, niente allenamento per la Juve in questo lunedì 9 marzo, dopo la seduta di scarico di ieri. Tuttavia, il tecnico Luciano Spalletti ha concesso alla squadra ben due giorni di riposo dopo la vittoria casalinga di sabato contro il Pisa. In vista della sfida contro l’Udinese, la squadra riprenderà gli allenamenti alla Continassa nella giornata di mercoledì, a -3 dal match sul campo.
Juve, Spalletti concede riposo. Quando ricominciano gli allenamenti?
Stefania Palminteri – 9 Marzo, 13:51
Niente allenamenti tra oggi e domani per i bianconeri, che inizieranno a preparare la sfida contro l'Udinese solo a metà settimana