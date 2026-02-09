Juve, sorpresa alla Continassa: Montella visita il JTC

Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha visitato il training center della Juve nell'odierna mattinata

Visita speciale alla Continassa dove la Juve ha ripreso a lavorare dopo il pareggio interno, e in rimonta, contro la Lazio. Allo Juventus Training Center, infatti, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, ha fatto una visita di cortesia al club bianconero. Di seguito il comunicato della Signora.

“Visita speciale nella mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, al Training Center: una delegazione della nazionale turca, guidata dal C.T. Vincenzo Montella, si è recata al centro sportivo bianconero per incontrare i giocatori e assistere alla sessione di allenamento.”