Juve, lesione per Vlahovic. Ecco quali match salterà

Arrivano brutte notizie dal J|Medical. La Juve dovrà rinunciare al suo centravanti fino al 2026 inoltrato. Ecco che sfide salterà

Pessime notizie per la Juve. Gli esami effettuati oggi al J|Medical hanno dato l’esito: è confermata la lesione per Vlahovic. Purtroppo per Spalletti si tratta di una lesione di alto grado. I tempi di recupero saranno abbastanza lunghi: almeno 2-3 mesi out. Con l’operazione potrebbero arrivare anche a cinque.

L’infortunio arriva nel momento peggiore del calendario. Nella migliore delle ipotesi, il centravanti potrebbe tornare in campo nella sfida contro la Roma di Gasperini, in programma il primo marzo. Tuttavia, per i tempi di recupero completi, bisognerà attendere almeno febbraio 2026.