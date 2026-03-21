Juve-Sassuolo, i convocati: finalmente Vlahovic! E Thuram…

Tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, la Juve ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo: “La Juventus sfida nella serata di oggi – sabato 21 marzo – il Sassuolo nel match valido per la trentesima giornata della Serie A 2025/2026: fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45.
Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra emiliana.
JUVENTUS-SASSUOLO, I CONVOCATI
1 Perin
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Zhegrova
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
16 Di Gregorio
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
20 Openda
21 Miretti
22 McKennie
23 Pinsoglio
27 Cambiaso
30 David
32 Cabal