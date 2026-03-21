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Juve-Sassuolo, i convocati: finalmente Vlahovic! E Thuram…

Stefania Palminteri – 21 Marzo, 15:36

Dusan Vlahovic

In vista dell'importante match di stasera, il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati bianconeri

Tramite un comunicato sul suo sito ufficiale, la Juve ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo: “La Juventus sfida nella serata di oggi – sabato 21 marzo – il Sassuolo nel match valido per la trentesima giornata della Serie A 2025/2026: fischio d’inizio della gara fissato alle ore 20:45.

Di seguito i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la squadra emiliana.

JUVENTUS-SASSUOLO, I CONVOCATI

1 Perin

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Zhegrova

13 Boga

14 Milik

15 Kalulu

16 Di Gregorio

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

20 Openda

21 Miretti

22 McKennie

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

30 David

32 Cabal