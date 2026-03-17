Juve-Sassuolo, come sta Thuram? Le ultime dalla Continassa

Primo allenamento per la Juve di Luciano Spalletti in vista della delicata sfida contro il Sassuolo. Le condizioni di Thuram e Vlahovic

Primo allenamento in vista del Sassuolo per la Juve che in questi minuti sta lavorando alla Continassa. Lavoro differenziato per Thuram dopo il problema alla caviglia accusato contro l’Udinese ma il francese non preoccupa e dovrebbe essere recuperato per la sfida di sabato.

Hanno lavorato in gruppo invece Yildiz che non era al meglio dopo la sfida di Udine e Vlahovic che sta lavorando al suo rientro. Il serbo, finalmente, dovrebbe essere convocato per la prossima sfida, contro i neroverdi: manca in campo dalla gara contro il Cagliari di novembre.