Juve, record di spettatori allo Stadium per la prima giornata: il dato

La Juve ha registrato un nuovo record di spettatori per la prima giornata di Serie A: l'incredibile dato contro il Como

Grazie alle reti di Mbangula, Weah e Cambiaso la Juve ha battuto 3-0 il Como vincendo così la prima partita della Serie A 2024/25. Ottima prestazione per i ragazzi di Thiago Motta, che hanno convinto in tutte le zone del campo. A spingerli dalle tribune anche migliaia di tifosi bianconeri: mai così tanti.

Juve, febbre bianconera: record di spettatori allo Stadium

Ecco il comunicato del club bianconero: “C’era tutto il calore dei tifosi bianconeri per la vittoria contro il Como. E non era un caso: la partita del 19 agosto è stata seguita, allo stadio, da ben 40.696 persone. Ed è una cifra che costituisce un record per la prima di campionato nella nostra casa. Che inizio!”.