Juve, quanto tempo starà fuori Vlahovic?

Ieri Dusan Vlahovic si è operato a Londra. Scopriamo gli eventuali tempi di recupero e quando potrà tornare in campo.

Dopo l’Intervento chirurgico perfettamente riuscito per la lesione di alto grado all’adduttore, lo staff medico ha stilato la tabella di recupero. I tempi di recupero, come previsto saranno molto lunghi. Stando ai primi calcoli, per il recupero completo del centravanti serbo serviranno almeno 14 settimane.

Tempo necessario per permettere al muscolo la guarigione completa ed evitare così il rischio di ricadute. Il rientro di Vlahovic non avverrà quindi prima della metà di marzo.

Questa assenza prolungata costringerà l’attaccante bianconero a saltare una parte importante della stagione. Dal big match contro il Napoli, alla gara di Coppa Italia, a gran parte del girone di ritorno di Serie A e agli eventuali play off di Champions League.

La stagione di Dusan Vlahovic, se tutto proseguirà come indicato dallo staff medico, ripartirà solo per la parte finale di stagione.