Juve, nuova partnership con PRIME: il comunicato

La Juve ha annunciato una nuova partnership: PRIME è la nuova bevanda sportiva ufficiale del club bianconero

La Juve ha trovato un nuovo partner economico. Ecco il comunicato: “La Juventus annuncia una nuova collaborazione: quella con PRIME, la rivoluzionaria bevanda per l’idratazione creata da Logan Paul e KSI. Da oggi, quindi, PRIME è la bevanda sportiva ufficiale della Juventus, unendo i mondi dello sport, dell’intrattenimento e delle soluzioni più innovative per l’idratazione”.

“Come leader nell’industria delle bevande, PRIME offre agli atleti e ai consumatori un’idratazione superiore – ha continuato il club bianconero -. Negli ultimi due anni, PRIME è diventata rapidamente sinonimo di qualità, prestazioni e nutrizione all’avanguardia. La collaborazione con la Juventus e con la sua storia di eccellenza e di impegno nel raggiungere le massime prestazioni rappresenta una pietra miliare significativa nella missione di PRIME di ridefinire l’idratazione sportiva. Attraverso questa collaborazione, PRIME supporterà i giocatori della Juventus con soluzioni di idratazione avanzate progettate per ottimizzare le loro prestazioni sia dentro che fuori dal campo. Inoltre, PRIME collaborerà con la Juventus per coinvolgere i fan di tutto il mondo, creando esperienze uniche e contenuti esclusivi che evidenziano la sinergia tra il calcio di alto livello e l’idratazione d’élite”.