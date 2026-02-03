Juve, ottime notizie dalla Continassa: si rivede Vlahovic

Dusan Vlahovic intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Nella giornata odierna il centravanti della Juve è tornato a lavorare alla Continassa, segnando un passaggio importante nel suo percorso di recupero. Prosegue la fase di riabilitazione e riatletizzazione, dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro.
Fermo dalla gara contro il Cagliari (29 novembre), secondo Giorgio Chiellini potrebbe rientrare tra inizio e metà marzo. L’obiettivo dello staff è evitare qualsiasi rischio di ricaduta, motivo per cui ogni step verrà valutato giorno per giorno. La sensazione è che il rientro possa avvenire gradualmente, magari con qualche minuto nelle gambe prima del pieno utilizzo.