Juve, ottime notizie dalla Continassa: si rivede Vlahovic

Il centravanti della Juve finalmente si rivede alla Continassa. Ecco in quale partita potrebbe rientrare il numero nove serbo

Dusan Vlahovic intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. Nella giornata odierna il centravanti della Juve è tornato a lavorare alla Continassa, segnando un passaggio importante nel suo percorso di recupero. Prosegue la fase di riabilitazione e riatletizzazione, dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro.

Fermo dalla gara contro il Cagliari (29 novembre), secondo Giorgio Chiellini potrebbe rientrare tra inizio e metà marzo. L’obiettivo dello staff è evitare qualsiasi rischio di ricaduta, motivo per cui ogni step verrà valutato giorno per giorno. La sensazione è che il rientro possa avvenire gradualmente, magari con qualche minuto nelle gambe prima del pieno utilizzo.