Juve, nuovo candidato per il ruolo di ds? E Ottolini...

La Juve valuta un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo. Il club bianconero sarebbe interessato a Johannes Spors, dirigente tedesco che dal febbraio del 2025 ricopre il ruolo al Southampton, club che milita in Championship, la serie B inglese.
Spors, in carriera, ha lanciato diversi giocatori in club importanti, su tutti Lois Openda, attaccante acquistato quest’anno dalla Signora, e Mateo Retegui, bomber della nazionale azzurra, ex Genoa e Atalanta. Nel frattempo, il candidato principale per il ruolo -Marco Ottolini– allontana le voci di un ritorno in bianconero.