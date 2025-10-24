Juve, nuovo candidato per il ruolo di ds? E Ottolini...

La Juve, in cerca di un direttore sportivo che affianchi Comolli, sogna il ritorno di Ottolini. Ma spunta anche un altro nome

La Juve valuta un nuovo nome per il ruolo di direttore sportivo. Il club bianconero sarebbe interessato a Johannes Spors, dirigente tedesco che dal febbraio del 2025 ricopre il ruolo al Southampton, club che milita in Championship, la serie B inglese.

Spors, in carriera, ha lanciato diversi giocatori in club importanti, su tutti Lois Openda, attaccante acquistato quest’anno dalla Signora, e Mateo Retegui, bomber della nazionale azzurra, ex Genoa e Atalanta. Nel frattempo, il candidato principale per il ruolo -Marco Ottolini– allontana le voci di un ritorno in bianconero.