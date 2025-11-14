Juve, Musetti in visita alla Continassa. Il video del club

Lorenzo Musetti, tennista tifoso della Juve, ha assistito alla sessione di allenamento odierna. Ecco il video della società

L’avventura alle ATP Finals di Torino si è conclusa con un pizzico di amarezza sportiva, ma la permanenza sotto la Mole ha regalato a Lorenzo Musetti la possibilità di visitare la Juve, sua squadra del cuore. Un premio di consolazione dopo l’eliminazione subita ieri per mano del fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz.

Sfruttando la vicinanza tra il palazzetto del tennis e il quartier generale bianconero, Musetti ha fatto un blitz a sorpresa alla Continassa. Il tennista azzurro ha assistito da bordocampo alla seduta di allenamento mattutino, osservando da vicino i bianconeri, nonostante gli 11 assenti partiti per giocare con le rispettive nazionali. Di seguito il video della società.

