Juve, Miretti continua la riatletizzazione: sarà in campo con la Lazio?

Igor Tudor sta vivendo ore concitate. Fabio Miretti sembra essere la persona giusta al momento giusto per il tecnico croato. Il centrocampista bianconero è finalmente rientrato tra i convocati dopo una lesione muscolare subita il 13 agosto. I tempi di recupero sono stati più lunghi del previsto, ma ora il rientro è alla portata.
Dopo aver ricominciato a lavorare regolarmente con il gruppo, Tudor ha deciso di “premiarlo”, inserendolo tra i convocati per la prestigiosa sfida di Madrid. Il prossimo step prevede almeno un quarto d’ora per rompere il ghiaccio e rientrare pian piano ne ritmo gara: la sfida di domani all’Olimpico contro la Lazio potrebbe essere l’occasione buona per il ritorno.