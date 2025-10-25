Juve, Miretti continua la riatletizzazione: sarà in campo con la Lazio?

Fabio Miretti, centrocampista della Juve rientrato da un importante infortunio muscolare, potrebbe scendere in campo contro la Lazio

Igor Tudor sta vivendo ore concitate. Fabio Miretti sembra essere la persona giusta al momento giusto per il tecnico croato. Il centrocampista bianconero è finalmente rientrato tra i convocati dopo una lesione muscolare subita il 13 agosto. I tempi di recupero sono stati più lunghi del previsto, ma ora il rientro è alla portata.

Dopo aver ricominciato a lavorare regolarmente con il gruppo, Tudor ha deciso di “premiarlo”, inserendolo tra i convocati per la prestigiosa sfida di Madrid. Il prossimo step prevede almeno un quarto d’ora per rompere il ghiaccio e rientrare pian piano ne ritmo gara: la sfida di domani all’Olimpico contro la Lazio potrebbe essere l’occasione buona per il ritorno.