Juve, Motta esalta i giovani: “I giocatori forti lo sono a prescindere dall’età”

Prima Mbangula, poi Savona: Thiago Motta esalta i giovani della Juve. Le parole dell'allenatore bianconero in conferenza stampa

Alzi la mano chi fino a due settimana fa conosceva Mbangula e Savona. Pochi, anzi pochissimi. Tra quest’ultimi, però, c’era di certo Thiago Motta. L’allenatore bianconero ha dato fiducia ai due giovani talenti del vivaio della Juve, che lo hanno ripagato con prestazioni di altissimo livello: 2 gol, 2 assist e un rigore procurato in due partite.

Juve, le parole di Thiago Motta

In conferenza stampa l’allenatore bianconero ha spiegato: “I giocatori forti a prescindere dalla età sono forti e noi li abbiamo. Abbiamo fatto una buona prestazione, un risultato interessante. Mbangula e Savona? C’è tanto lavoro, da parte loro, io sono lì per osservare, istruire, aiutare, quando si allenano bene non è fortuna ma si guadagnano l’opportunità di giocare in una grande squadra come la Juventus”.