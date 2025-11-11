Juve, L’Equipe sul caso Milik: “Il suo rientro è un mistero”

Dopo l'avvistamento alle ATP Finals di Torino, anche l'Equipe ha indagato sul mistero che aleggia intorno al centravanti della Juve

La notizia di Arkadiusz Milik, attaccante della Juve, è stato avvistato alle ATP Finals di Torino, con tanto di foto in compagnia di Carlos Alcaraz. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro d’Europa, a tal punto che i colleghi dell’Equipe, noto quotidiano sportivo francese, si sono soffermati sul mistero del centravanti.

L’ex Napoli, infatti, non gioca ormai una partita in bianconero da ormai ben 534 giorni. I tifosi bianconeri continuano ad interrogarsi sulla sua assenza, nonostante fosse rientrato in gruppo nel Mondiale per Club. Al momento è fermo per un fastidio al polpaccio e non c’è ancora una data per il suo possibile rientro, che resta un miraggio.