Juve, le ultime dalla Continassa in vista della Coppa Italia

Le ultime notizie dalla Continassa, in vista della gara di Coppa Italia della Juve contro l'Atalanta di Palladino

La Juve è tornata oggi in campo alla Continassa per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Una seduta importante, che ha segnato anche il primo allenamento in bianconero per i nuovi acquisti Jeremie Boga e Emil Holm, subito inseriti nel lavoro con il gruppo sotto la guida di Spalletti.

Come previsto, Kenan Yildiz non si è allenato con i compagni. Il talento turco ha svolto lavoro personalizzato, confermando la linea di massima cautela adottata dallo staff tecnico e medico. Nessun allarme: la gestione è mirata esclusivamente a evitare sovraccarichi. La sua condizione verrà monitorata quotidianamente.